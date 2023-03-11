Мбаппе пожалів про своє продовження контракту з парижським колектив. Французький нападник повідомив про це мадридському клубу, проте "вершкові" тепер ставлять Кіліану свої умови.

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Тепер не все так просто

Реал Мадрид був досить здивований, коли їм поступив дзвінок від оточення Кіліана Мбаппе, яке стверджувало, що французький нападник пожалів про те, що продовжив контракт з ПСЖ. Також вони дали відповідні пояснення щодо того, як він змінив думку і чому він свого часу відхилив пропозицію "вершкових". Мбаппе висловив своє бажання приєднатися до Реала і дізнатися чи іспанці все ще зацікавлені в його підписанні.

Реал Мадрид ж у свою чергу не виявив надмірного інтересу до француза, проте і не відмовив. "Вершкові" усвідомлюють, що Мбаппе є найкращим форвардом у світі і що їм потрібно буде знайти заміну Каріму Бензема у 2024 році. Однак Реал чітко дав зрозуміти, що в разі погодження "вершкових" відновити спроби провернути трансфер, Мбаппе доведеться зробити набагато більше зі свого боку та знизити очікування не лише у фінансовому плані.

Мадридський колектив може спробувати підписати Кіліана Мбаппе влітку 2024-го року в якості вільного агента. До того ж, французький нападник вимушений вибачитись перед іспанським грандом за те, що відмовив "вершковим" у своєму трансфері минулого року.

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