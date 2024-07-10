Скандал в сборной Франции: Мбаппе оттолкнул фаната во время полуфинала Евро-2024 против Испании

Новичок Реала не смог помочь Франции выйти в финал чемпионата Европы. Настроение Мбаппе испортил фанат, который прорвался к нему через стюардов.

На Евро-2024 определился первый финалист турнира. Им стала сборная Испании, которая в напряженном матче 1/2 финала выбила сборную Франции, пишет 24 Канал.

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Негостеприимный Мбаппе

Команда Дидье Дешама первой забила благодаря удару головой от Коло Муани и ассисту от Мбаппе. Однако уже до перерыва вперед вышли испанцы. Франция пыталась отыграться, но под занавес матча лидера команды разозлил один из болельщиков.

В середине второго тайма фанат прорвался на поле, избежав стюардов. Парень с телефоном побежал в направлении Мбаппе, чтобы сделать селфи. Впрочем. Килиан не был настроен на это, ведь концентрировался на игре.

Видео встречи Мбаппе со стрелком:

В итоге нападающий оттолкнул фаната, после чего попросил его покинуть поле. В конце концов и стюарды успели добежать до стрикера и вывести его со стадиона.

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Отметим, что Мбаппе уже выигрывал с Францией золото и серебро чемпионата мира, тогда как на Евро еще не выходил даже в финал. В решающей игре чемпионата Европы-2024 сыграет сборная Испании. Ее соперником будет Англия или Нидерланды.