Кіліан Мбаппе отримав пошкодження у матчі 7-го туру Ла Ліги проти Депортіво Алавеса. Найближчим часом гравець пройде медичне обстеження, щоб визначити ступінь травми нападника, про це повідомляє Relevo.

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Участь Кіліана Мбаппе в мадридському дербі під питанням

25-річний форвард "Королівського клубу" страждає від болю у лівому стегні. До проведення тестів ступінь травми футболіста визначити неможливо, але скоріш за все у Мбаппе пошкоджене підколінне сухожилля.

Підкреслимо, що у грі проти Алавеса, яка відбулась 24 вересня, французький нападник відіграв 80 хвилин. На шляху до лави запасних Кіліан тримався за ліве стегно, щоб дати зрозуміти тренеру про проблему, яка виникла з ногою.

Після гри Карло Анчелотті зізнався, що Мбаппе сам попросив його про заміну. Головний тренер "галактікос" заявив, що з гравцем все добре та він був перевантажений і попросив його поміняти за для уникнення проблем надалі.

Зазначимо, що у наступному турі Ла Ліги сезону-2024/2025 Реал зіграє на "Ванда Метрополітано" проти Атлетіко Мадрид – 29 вересня, о 22:00 (за київським часом). Наразі, участь Кіліана Мбаппе у мадридському дербі під питанням.