Килиан Мбаппе может перейти в АПЛ: кто готов подписать звездного француза

Нападающий ПСЖ намерен сменить клуб следующим летом. Кроме Реала, в гонку за игроком вступил Ливерпуль, намеревающийся заменить Мохамеда Салаха.

Минувшим летом Килиан Мбаппе чуть не покинул ПСЖ. Француз отказался подписывать новый контракт с парижанами, из-за чего выставили его на трансфер.

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Впрочем, стороны в конце концов нашли общий язык и Килиан уже играет за ПСЖ. Но следующим летом очень вероятно, что форвард переберется в другой чемпионат.

Фаворитом его подписания является Реал, но СМИ сообщают о серьезной заинтересованности со стороны Ливерпуля. Мерсисайдцы готовы вступить в борьбу за лидера ПСЖ, если продадут Мохаммеда Салаха.

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Египтянина очень хотят видеть у себя несколько команд из Саудовской Аравии, а финансовые возможности тамошних клубов позволят удовлетворить аппетиты Ливерпуля. Эти деньги "красные" и собираются потратить на подписание Мбаппе.

Отметим, что контракт 24-летнего француза с ПСЖ истекает в июне 2024 года. В этом сезоне Килиан отличился 17 голами в 17 матчах.