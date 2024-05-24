Барселона плохо относится к своим легендам, – тренер Севильи

Кике Санчес раскритиковал Барселону за ситуацию с Хави Эрнандесом. Он считает, что "каталонцы" уже не впервые показывают плохое отношение к легендам команды.

Барселона уволила Хави Эрнандеса с поста главного тренера после того, как уговорила его остаться. Новым наставником станет Ханси Флик.

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Критика в сторону Барселоны

Тренер Севильи Кике Санчес высказал свое мнение о том, как "каталонцы" поступили с Хави.

Я не должен этого говорить, но как плохо Барселона относится к своим легендам. С Куманом, с Месси, а с Хави сейчас, как плохо. Я хотел бы, чтобы клубы относились к своим легендам хорошо, фантастически хорошо. Это наследие связи от тренеров до болельщиков. Это многое связывает,

– отметил наставник.

Напомним, что Хави Эрнандес возглавил Барселону в ноябре 2021 года. В сезоне-2022/2023 он привел команду к лидерству в чемпионате Испании.