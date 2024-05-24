Барселона уволила Хави Эрнандеса с поста главного тренера после того, как уговорила его остаться. Новым наставником станет Ханси Флик.

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Критика в сторону Барселоны

Тренер Севильи Кике Санчес высказал свое мнение о том, как "каталонцы" поступили с Хави.

Я не должен этого говорить, но как плохо Барселона относится к своим легендам. С Куманом, с Месси, а с Хави сейчас, как плохо. Я хотел бы, чтобы клубы относились к своим легендам хорошо, фантастически хорошо. Это наследие связи от тренеров до болельщиков. Это многое связывает,

– отметил наставник.

К слову. Сначала руководство Барселоны уговорило Хави Эрнандеса остаться в клубе, однако впоследствии болельщиков "сине-гранатовых" разочаровались решениями тренера, а Жоан Лапорта разозлился на Эрнандеса за его слова о финансовом кризисе.

Напомним, что Хави Эрнандес возглавил Барселону в ноябре 2021 года. В сезоне-2022/2023 он привел команду к лидерству в чемпионате Испании.