Крепкий коллектив с историей побед в чемпионате: с кем сыграет Динамо в Лиге конференций
Киевское Динамо в сезоне-2023/2024 в еврокубках будет начинать свой путь в третьем квалификационном раунде Лиги конференций. Стал известен первый соперник киевлян.
Во втором квалификационном раунде Лиги конференций определился следующий соперник Динамо в еврокубках. Кто станет соперником подопечных Луческу решалось в дуэли Ариса и Арарата-Армении, сообщает 24 Канал.
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Первым клубом на пути Динамо в групповой этап станут греки
Интрига в этой паре держалась до конца. Первый матч в Армении закончился вничью 1:1, а ответный матч также был равным. Греки владели инициативой, однако до голевых моментов дело не доходило. В результате судьбу противостояния решил единственный гол хозяев в конце матча. На 80-й минуте героем противостояния стал бразилец Фабиано, который благодаря точному удару вывел Арис в следующую стадию квалификации.
Первая игра состоится 10 августа в Греции, ответный матч Динамо будет принимать соперника в Румынии. До этого команды не встречались между собой.