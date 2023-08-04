Крепкий коллектив с историей побед в чемпионате: с кем сыграет Динамо в Лиге конференций

Киевское Динамо в сезоне-2023/2024 в еврокубках будет начинать свой путь в третьем квалификационном раунде Лиги конференций. Стал известен первый соперник киевлян.

Во втором квалификационном раунде Лиги конференций определился следующий соперник Динамо в еврокубках. Кто станет соперником подопечных Луческу решалось в дуэли Ариса и Арарата-Армении, сообщает 24 Канал.

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Первым клубом на пути Динамо в групповой этап станут греки

Интрига в этой паре держалась до конца. Первый матч в Армении закончился вничью 1:1, а ответный матч также был равным. Греки владели инициативой, однако до голевых моментов дело не доходило. В результате судьбу противостояния решил единственный гол хозяев в конце матча. На 80-й минуте героем противостояния стал бразилец Фабиано, который благодаря точному удару вывел Арис в следующую стадию квалификации.

Первая игра состоится 10 августа в Греции, ответный матч Динамо будет принимать соперника в Румынии. До этого команды не встречались между собой.

Краткая справка об Арисе

Клуб является трехкратным чемпионом Греции, однако последний титул завоевал аж в сезоне-1945/1946. Прошлую кампанию закончил на пятом месте чемпионата Греции. В последний раз будущий соперник киевлян играл в групповом этапе еврокубков в 2011 году, тогда команда дошла до 1/16 финала Лиги Европы, где уступила Манчестер Сити. Предыдущие два сезона греки также отбирались в квалификацию Лиги конференций, но вылетали во втором и третьем раундах. Пока не находятся в тонусе, ведь греческая Суперлига стартует 20 августа.

. Победитель пары Динамо – Арис выйдет в квалификационный раунд плей-офф, где и будет определяться окончательно, кто сыграет в основной сетке турнира. Будущий соперник определится по результату жеребьевки.