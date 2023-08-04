У другому кваліфікаційному раунді Ліги конференцій визначився наступний суперник Динамо у єврокубках. Хто стане суперником підопічних Луческу вирішувалося у дуелі Аріса та Арарату-Вірменії, повідомляє 24 Канал.

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Першим клубом на шляху Динамо до групового етапу стануть греки

Інтрига у цій парі трималася до кінця. Перший матч у Вірменії закінчився внічіию 1:1, а матч-відповідь також був рівним. Греки володіли ініціативою проте до гольових моментів справа не доходила. У результаті, долю протистояння вирішив єдиний гол господарів наприкінці матчу. На 80-й хвилині героєм протистояння став бразилець Фабіано, який завдяки влучному удару вивів Аріс до наступної стадії кваліфікації.

Перша гра відбудеться 10 серпня у Греції, матч-відповідь Динамо прийматиме суперника в Румунії. До цього команди не зустрічалися між собою.

Коротка довідка про Аріс

Клуб є триразовим чемпіон Греції, проте останній титул здобув аж у сезоні-1945/1946. Минулу кампанію закінчив на п'ятому місці чемпіонату Греції. Востаннє майбутній суперник киян грав у груповому етапі єврокубків у 2011 році, тоді команда дійшла до 1/16 фіналу Ліги Європи, де поступилася Манчестер Сіті. Попередні два сезони греки також відбиралися до кваліфікації Ліги конференцій, але вилітали в другому та третьому раундах. Наразі не перебувають у тонусі, адже грецька Суперліга стартує 20 серпня.

Довідка. Переможець пари Динамо – Аріс вийде до кваліфікаційного раунду плей-оф, де й визначатиметься остаточно, хто зіграє в основній сітці турніру. Майбутній суперник визначиться за результатом жеребкування.