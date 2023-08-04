У другому кваліфікаційному раунді Ліги конференцій визначився наступний суперник Динамо у єврокубках. Хто стане суперником підопічних Луческу вирішувалося у дуелі Аріса та Арарату-Вірменії, повідомляє 24 Канал.
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Першим клубом на шляху Динамо до групового етапу стануть греки
Інтрига у цій парі трималася до кінця. Перший матч у Вірменії закінчився внічіию 1:1, а матч-відповідь також був рівним. Греки володіли ініціативою проте до гольових моментів справа не доходила. У результаті, долю протистояння вирішив єдиний гол господарів наприкінці матчу. На 80-й хвилині героєм протистояння став бразилець Фабіано, який завдяки влучному удару вивів Аріс до наступної стадії кваліфікації.
Перша гра відбудеться 10 серпня у Греції, матч-відповідь Динамо прийматиме суперника в Румунії. До цього команди не зустрічалися між собою.