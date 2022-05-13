Киевское Динамо отмечает 95-летие

Ровно 95 лет назад, 13 мая 1927 года, в Киеве была основана футбольная команда Динамо. Эта дата указана как в бывшей эмблеме клуба, так и в официальных документах ФИФА и УЕФА.

Динамо – 95 лет

Свое название киевская команда получила от одноименного Всесоюзного спортивного общества Динамо, в состав которого она входила и честь которого защищала. Именно 13 мая 1927 был зарегистрирован устав Киевского пролетарского спортивного общества Динамо Межведомственной комиссией по делам общественных организаций и союзов Киевского округа, сообщает 24 канал.

Читайте также Игроки Динамо прибыли в расположение сборной Украины: яркие фото

1927 год отражен и в официальных документах и ​​справочниках ФИФА и УЕФА.

"Бело-синие" рекордсмены

Киевский клуб является рекордсменом по многим показателям украинского, и не только футболу.

За свою историю Динамо выиграло 16 чемпионатов Украины (рекорд), 12 Кубков, 9 Суперкубков (рекорд). Также на счету клуба – 2 Кубка обладателей кубков и 1 Суперкубок УЕФА.

Кроме того, Динамо 13 раз выиграло чемпионат бывшего СССР, что тоже является рекордом.

Президент киевского клуба Игорь Суркис обратился к болельщикам команды по случаю 95-летия. Он подчеркнул, что Динамо было, есть и будет.

К сожалению, мы не знаем пока, когда это произойдет. Одно можем сказать точно – киевское Динамо было, есть и будет всегда. Вместе со своими болельщиками команда с честью выдержит и это испытание, как выдерживала до этого другие вызовы истории.

– подчеркнул Суркис.

"95-летняя история футбольных побед киевского «Динамо» была и всегда будет неотъемлемой частью истории Украины, которая началась не в 1991 году, а на тысячу лет раньше и будет продолжаться наперекор всем нашим врагам! При поддержке наших болельщиков мы будем продолжать эту историю новыми победами", – добавил президент Динамо.

Поздравление Шахтера

Шахтер поздравил главного соперника в чемпионате Украины с днем ​​рождения.

С нетерпением ждем наших новых встреч после победы Украины,

– написала прессслужба "горняков".

Динамо ответило: "Спасибо, до встречи на Донбасс Арене".

Чемпионат Украины досрочно закончили из-за полномасштабной войны, которую начала Россия. Перед зимним перерывом "горняки" возглавили список турнирной таблицы УПЛ, опережая Динамо на 2 очка.