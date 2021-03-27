Определился еще один участник полуфинала плей-офф Украинской хоккейной лиги. Им стал киевский Сокол.

В серии до двух побед между Соколом и Мариуполем была ничья 1:1. Так кто же выйдет в полуфинал плей-офф определилось в третьем матче в Киеве 26 марта.

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Хозяева площадки лучше начали игру, и за первые две минуты матча отличились дважды. Счет в матче на 46 секунде открыл Илья Смирнов, а чуть позже его удвоил капитан Феликс Морозов.

Еще дважды "соколята" отличились в воротах соперника во втором периоде, доведя счет до разгромного 4:0. Таким он остался и до финальной сирены.

Сокол – Мариуполь 4:0 (2:0, 2:0, 0:0)

Шайбы: 1:0 Смирнов (Гильманов), 00:46; 2:0 Морозов (Курбатов, Павленко), 2:15; 3:0 Андрейкив (Ступак), 26:38; 4:0 Нименко (Кузьменко), 37:36.

Видеообзор матча Сокол – Мариуполь

В полуфинале Сокол встретится с Кременчугом. Первые два матча 1/2 финала плей-офф УХЛ состоятся в Кременчуге 31 марта и 2 апреля. Оба поединка начнутся в 18:00.

Кроме Кременчуга и Сокола, в полуфинале сыграет и Донбасс. Его соперник на этой стадии определится в паре Краматорск – Днепр. Их решающий матч состоится 27 марта.