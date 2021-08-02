Первую ракетку Украины в аэропорту Борисполь встретили с цветами и аплодисментами. Элина Свитолина уже даже успела пообщаться с представителями СМИ и рассказала об Олимпийских играх.

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Был очень напряженный турнир, с первого дня все матчи были очень напряженные, буквально несколько мячей решали. Последний матч – один из самых тяжелых для меня, хотелось взять эту медаль и уехать не с пустыми руками,

– сказала теннисистка.

"Я всегда говорила, что для меня Олимпиада важна и всегда, когда я играю за сборную, это всегда для меня в приоритете. Я старалась подготовиться и отдаться на все 100 %, я думаю, что мне это удалось. К сожалению, конечно, не золото, но буду стремиться и дальше", – добавила спортсменка.

Элина Свитолина вернулась с Олимпиады-2020 в Киев / Фото Артур Зайонц для 24 канала

"Бронза" Свитолиной на Олимпиаде-2020: коротко

Элина Свитолина 31 июля на Олимпиаде в Токио боролась за "бронзу" с Еленой Рыбакиной.

Теннисный поединок длился примерно 2,5 часа и завершился со счетом 1:2 (6:1, 5:7, 4:6).

Украинка совершила невероятный камбэк и вырвала победу, завоевав медаль соревнований.

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