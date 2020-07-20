Достаточно часто бег начинается с банального желания похудеть или поддержать свою физическую форму. И далеко ходить не нужно, потому что все в наличии и под рукой: бесплатная территория целого города, неограниченная свобода и свежий воздух, если правильно выбрать маршрут. Бюджетно и доступно.

Очень трудно придумать отмазку, хотя все возможно. И вот вы начали, через некоторое время ваши твердые шаги становятся легче. Пульс уже зашкаливает после первого километра. А на устах даже появляется что-то вроде улыбки, пока вы наматывает круги по стадиону. Но проходит несколько беговых месяцев и ваши пробежки превращаются в нечто совсем другое. Кто-то находит в этом возможность "поговорить с собой": безмолвный монолог, а может и диалог со всеми личностями, проживающими в вашей голове. Некоторые даже успевает помедитировать в процессе, а некоторые учатся еще быстрее бежать от проблем или же избавляться от проблем "на бегу".

Этот вид спорта очищает и заряжает. Обновленное тело и еще более обновленный ум. Бег затягивает с каждым шагом, каждая миля добавляет уверенности, возникает непреодолимое желание сделать больше и быстрее. Вы и не опомнитесь, как начнете чувствовать крылья за спиной, и улыбка станет неизменным атрибутом вашей пробежки, как спортивные часы и вода.

Возможности растут, а вместе с ними закрадывается мысль о новых дистанциях. 5 километров постепенно перейдут в "десятку". Затем вы замахнетесь на полумарафон (21,975 км немного-немало). А дальше возврата уже нет – марафон просто ждет вас. Казалось бы, этого достаточно. А вот и нет. Не для всех. И вот на горизонте виднеется такое заманчивое слово "ультрамарафон". Забег, который превышает дистанцию ​​в 42 км. Забег, который пугает и одновременно привлекает своими цифрами – 50, 100 и больше. Забег, что побуждает испытать усилия и узнать собственные границы.

Бег – очень странная штука. Наркотик, вызывающий зависимость. И чем дольше им занимаешься – пиши пропало. Нередко тот, кто начал, уже не может остановиться. Это как в триатлоне – к бегу добавляется вело, а там уже и к плаванию совсем недалеко. Поэтому не удивляйтесь, если после покорения марафона вы начнете заглядываться в сторону ультра.

Но и это не все, как вы уже поняли? Трейлраннинг, как вам такое? Согласно определению Международной ассоциации трейлраннинга (ITRA) "трейлраннинг" это: "пешее соревнование в естественном окружении с возможными участками асфальта, которых не более 20% от общей длины дистанции, с обязательной разметкой или опубликованным GPS треком трассы". Более доступными и простыми словами, трейлраннинг – это бег по естественному рельефу.

Это сложно, но в то же время очень красиво. Если вы пополняете ряды трейлраннеров, то красивые виды вам гарантированы. Пустынные дюны, лесные тропы, просторы степей... И будьте готовы еще и к тяжелой работе, ведь трейлраннинг сочетает в себе элементы кросса и горного бега. И вот ваши кроссовки уже покоряют карпатские горы, преодолевая вершины и спуски. Так, трейлраннинг это вам не шутки. Это проверка своих возможностей и сверхвозможностей. Испытания для тела и морального духа. Оказывается, по горам можно не только ходить, но и бегать.

Чего только стоит ежегодный Tor Des Geants (Тур Гигантов) – ультратрейл, что происходит на севере Италии. Длина этого маршрута 332 километра, а набор высоты 24 километра.

Или не менее впечатляющий Ultra-trail Du Mont-Blanc – трасса которого проходит вокруг массива Монблан. У участников есть 46 часов, чтобы преодолеть 170 километров, а набор высоты составляет 10 тысяч метров.

За трейлами не обязательно "ходить" далеко, наша страна тоже славится горным разнообразием. И находятся отчаянные, стремящихся по нему побегать.

Chornohora Sky Marathon, Gorgany Ultra Trail, 100БукоМиль, Skole Ultra Trail – это лишь краткий список украинских трейловых событий, на которых вы сможете испытать свои силы.

Как видим, бег захватывает планету и трансформируется. Все больше людей присоединяются к этому виду спорта. Готовы бежать? Готовьтесь. Физическая подготовка на первом плане. Хорошо взвесьте свои силы, потому что трейл – это о мощи и выносливости.

Трейл забеги могут длиться по несколько дней, поэтому обязательно продумайте каждую деталь вашего снаряжения, потому что даже мелочь может превратить ваш и без того нелегкий забег в ад. Неудачный шов на футболке – и натертая до крови кожа вам гарантирована.

И еще опаснее, когда на длинном треке у вас разрядится или выйдет из строя телефон. Чтобы избежать такой ситуации лучше всего подходят защищенные телефоны с мощными батареями от Sigma mobile. Это может быть бюджетный X-treme PQ20. Или мощный X-treme PQ39MAX с батареей 9000, который держит до недели. Поверьте, чистым из трейла вы не вернетесь, поэтому именно для таких условий и разработана линейка X-treme. Стандарт защиты IP68/69 убережет от попадания пыли, грязи и влаги. Суровые телефоны созданы для суровых условий.

Так что, решили добавить экстрима к повседневному бегу? Тогда тренируйтесь, и берите в дорогу Sigma mobile. Думайте о беге, а об остальном позаботится ваш экстремальный телефон.