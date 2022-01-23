Считанные дни до главных стартов
В Пекин отправится 45 украинских атлетов в рекордных 12 видах спорта. Уже со следующей недели спортсмены будут лететь в Китай.
К слову Кто представит Украину на зимней Олимпиаде-2022 в Пекине: имена и виды спорта
В воскресенье, 23 января, состоялись официальные проводы олимпийской команды Украины.
Мероприятие посетили известные спортсмены. В частности, присутствовали Валентина Цербе-Несина и Елена Петрова. Бывшие биатлонистки завоевали для Украины две олимпийские медали.
Министр спорта Вадим Гутцайт и президент НОК Сергей Бубка были вовлечены в официальную церемонию проводов спортсменов в Пекин.
Журналистам удалось пообщаться с атлетами, выступающими в шорт-треке – Олегом Гандей и Ульяной Дубровой.
Только два спортсмена представят Украину на Олимпиаде в этом виде спорта. Для обоих атлетов это первая олимпиада в карьере.
Олег и Ульяна оптимистично настроены относительно своих первых Игр. Спортсмены надеются побороться за медали.
Видео проводов спортсменов можно посмотреть здесь.
Зимние Олимпийские игры-2022 в Пекине начнутся в пятницу, 4 февраля, а завершатся в воскресенье, 20 февраля.