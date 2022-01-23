Лічені дні до головних стартів

До Пекіну відправиться 45 українських атлетів у рекордних 12 видах спорту. Вже з наступного тижня спортсмени будуть летіти в Китай.

До слова Хто представить Україну на зимовій Олімпіаді-2022 в Пекіні: імена та види спорту

У неділю, 23 січня відбулися офіційні проводи олімпійської команди України.

Захід відвідали відомі спортсмени. Зокрема були присутні Валентина Цербе-Несіна та Олена Петрова. Колишні біатлоністки здобули для України дві олімпійські медалі.

Міністр спорту Вадим Гутцайтом та президент НОК Сергій Бубка були залучені до офіційної церемонії проводів спортсменів до Пекіну.

Журналістам вдалося поспілкуватися з атлетами, які виступають у шорт-треку – Олегом Гандей та Уляною Дубровою.

Лише двоє спортсменів представлять Україну на Олімпіаді у цьому виді спорту. Для обох атлетів це перша Олімпіада в кар'єрі.

Олег та Уляна оптимістично налаштована щодо своїх перших Ігор. Спортсмени сподіваються поборотися за медалі.

Відео проводів спортсменів можна переглянути тут.

Цікаво! За сім Зимових Олімпійських ігор Україна здобула 8 медалей – з них 3 золоті (по одній в фігурному катанні, біатлоні та фристайлі).

Зимові Олімпійські ігри-2022 в Пекіні розпочнуться в п'ятницю, 4 лютого, а завершаться в неділю, 20 лютого.