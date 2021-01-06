6 января 2021 года исполняется 82 года со дня рождения легендарного футболиста и тренера Динамо Валерия Лобановского. В Киеве почтили память выдающегося тренера.

В день рождения Мэтра к его могиле на Байковом кладбище пришли родственники и друзья, футболисты Динамо и болельщики. Об этом информирует сайт Динамо.

Стоящее Бессмертные цитаты Метра киевского Динамо Валерия Лобановского

Также чтят память Лобановского и возле стадиона "Динамо" в центре Киева, который назван в его честь. В частности, у знаменитого памятника, установленного в 2003-м году и перенесенного на площадь возле колоннады – в 2013-м.

У памятника состоялся традиционный митинг памяти Лобановского. К памятнику легенды футбола возложили цветы.



В Киеве почтили память Валерия Лобановского / все фото Динамо Киев

Что известно о Лобановском

Сердце легенды футбола перестало биться 13 мая 2002 года. Жизнь Лобановского связана с киевским Динамо.

Под руководством Лобановского Динамо достигало наибольших успехов. Киевский клуб завоевал европейские трофеи и господствовал на национальном уровне.



Цитата Валерия Лобановского / Инфографика Спорт 24

С Лобановским во главе Динамо завоевало Суперкубок Европы и дважды Кубок Кубков, выиграло 8 чемпионатов СССР, 6 Кубков СССР, 3 Суперкубка СССР, а также 5 раз становилось чемпионом независимой Украины и трижды выиграло Кубок Украины.

Лобановский входит в рейтинг лучших тренеров в истории футбола по версии World Soccer, France Football, ESPN, УЕФА.