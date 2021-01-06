6 січня 2021 року виповнюється 82 роки з дня народження легендарного футболіста і тренера Динамо Валерія Лобановського. У Києві вшанували пам'ять видатного тренера.

У день народження Метра до його могили на Байковому кладовищі прийшли родичі і друзі, футболісти Динамо та вболівальники. Про це інформує сайт Динамо.

Варте уваги Безсмертні цитати Метра київського Динамо – Валерія Лобановського

Також вшановують пам'ять Лобановського і біля стадіону "Динамо" у центрі Києва, який названий на його честь. Зокрема, біля знаменитого пам'ятника, встановленого у 2003-му році і перенесеного на площу біля колонади – у 2013-му.

Біля пам'ятника відбувся традиційний мітинг пам'яті Лобановського. До пам'ятника легенди футболу поклали квіти.



У Києві вшанували пам'ять Валерія Лобановського / Усі фото Динамо Київ

Що відомо про Лобановського

Серце легенди футболу перестало битися 13 травня 2002 року. Життя Лобановського пов'язане з київським Динамо.

Під керівництвом Лобановського Динамо досягало найбільших успіхів. Київський клуб завоював європейські трофеї та панував на національному рівні.



Цитата Валерія Лобановського / Інфографіка Спорт 24

З Лобановським на чолі Динамо завоювало Суперкубок Європи і двічі Кубок Кубків, виграло 8 чемпіонатів СРСР, 6 Кубків СРСР, 3 Суперкубки СРСР, а також 5 разів ставало чемпіоном незалежної України і тричі виграло Кубок України.

Лобановський входить до рейтингу найкращих тренерів в історії футболу за версіями World Soccer, France Football, ESPN, УЄФА.