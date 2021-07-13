На этот раз удостоились чести получить именные звезды трое украинских спортсменов:

Алексей Житник – хоккей, олимпийский чемпион

Лидия Соловьева – Паралимпийский Пауэрлифтинг

Алексей Михайличенко, футбол, олимпийский чемпион

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Торжественное открытие состоится на Площади звезд возле ТРЦ Gulliver в 17:00.

Стоит добавить, что это не первые спортсмены, чьи имена будут отчеканены на Площади звезд. Алексей Михайличенко составит компанию своим не менее именитым одноклубникам из киевского Динамо Анатолию Демяненко, Леониду Буряку, Игорю Беланову, Андрею Шевченко, Олегу Блохину и Валерию Лобановскому.

Что касается Алексея Житника, то он станет лишь вторым хоккеистом в этой плеяде звезд. До этого свою именную звезду получил Дмитрий Христич.

Лидия Соловьева – является паралимпийской чемпионкой 2004, 2008 и 2016 годов, серебряным призером 2000 года, бронзовым призером Паралимпийских игр 2012 года в Лондоне. На Площади звезд есть звезда еще одной пауэрлифтерке Ларисе Соловьевой. Но это не родственники, а лишь однофамильцы