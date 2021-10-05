По информации официального сайта Динамо, срок действия соглашений – пять лет.

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Что известно про Бущана и Забарного

Бущан перешел в динамовскую академию в 14-летнем возрасте, а впервые попал в заявку команды в декабре 2011 года. Дебют Бущана за основную команду Динамо состоялся 20 августа 2017 года в поединке чемпионата Украины против каменской Стали.

В нынешнем сезоне 27-летний Бущан принял участие в семи поединках чемпионата Украины, в которых пропустил два мяча.

Забарный – воспитанник ДЮФШ Динамо имени Валерия Лобановского. Полноценный дебют за Динамо состоялся 11 сентября 2020 года в домашнем матче с Десной (0:0). Стал вторым самым молодым дебютантом киевской команды в еврокубках.

В нынешнем сезоне 19-летний Забарный принял участие в девяти поединках чемпионата Украины.