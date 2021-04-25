Киев-Баскет – Черкасские Мавпы 90:67 (18:20, 29: 8, 24:23, 16:19)

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Команды провели ровную первую четверть, во время которой гостям даже удалось завладеть преимуществом. Но во второй 10-минутке Киев-Баскет оформил ключевой рывок, которым отправил соперника в нокдаун.

Команда Айнарса Багатскиса выиграла четверть со счетом 29:8. Мощная вторая четверть, в частности рывок 19:0, позволил хозяевам уйти на большой перерыв с преимуществом в 19 очков.

У Мавп никаких контраргументов сопернику в этой игре не нашлось. Киев-Баскет продолжал держать жителей города на комфортной дистанции в течение всей второй половины, не подпуская гостей ближе чем на 15 очков.

Благодаря этой победе Киев-Баскет стал недосягаемым для преследователей и гарантировал себе победу в регулярном чемпионате.

Киевляне выиграли 29 из 36 матчей сезона. В первом раунде плей-офф киевляне сыграют против Мавп, которые гарантировали себе 8 место по итогам регулярного чемпионата.