У чотирьох поєдинках, що привели Кіченок та Остапенко до півфіналу, їм довелося віддати лише один сет — у зустрічі другого раунду проти господарок турніру Кімберлі Біррелл та Олівії Гадецькі (2:1). У решті матчів цей дует завершив перемогами з рахунком 2:0, пише 24 Канал.

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Для українки це перше в кар'єрі

У півфіналі австралійського турніру Великого шолома, українська тенісистка Людмила Кіченок та її партнерка Альона Остапенко з Латвії, здобули перемогу у двох сетах над дуетом Габріела Дабровські з Канади та Ерін Рутліфф з Нової Зеландії.

На шляху до перемоги в першому сеті, Кіченок та Остапенко використали три можливості брейку та один раз прекрасно подали. При рахунку 3:5, українка та латвійка взяли ініціативу у свої руки, забравши чотири гейми поспіль.

У другому сеті Дабровські та Рутліфф виграли три перших гейми та знову вийшли вперед 3:5. Але на цей раз Кіченок з Остапенко відповіли серією з чотирьох виграних геймів, закріпивши свою перемогу та виходження до дебютного фіналу.

Поєдинок тривав 1 годину і 35 хвилин, під час якого українсько-латвійський тандем перевершив своїх суперниць за кількістю виграних м'ячів (34:20) та брейків (6:4). Водночас дует допустив 28 невимушених помилок та 5 подвійних помилок.

До слова. У фіналі Australian Open української тенісистки разом з латвійською партнеркою своїми суперницями стануть Се Шувей з Китайського Тайбею та Елізе Мертенс з Бельгії, які обидві є другими ракетками турніру. Поєдинок заплановано на неділю, 28 січня.

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