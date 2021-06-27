Основний час матчу між збірним Італії та Австрії закінчився внічию. Тож командам довелося визначати сильнішого вже в екстратаймах. І саме К'єза на 95 хвилині відкрив рахунок в цьому матчі.

Як це було Італія лише в овертаймі здолала Австрію та вийшла в 1/4 фіналу Євро-2020: відео

Завдяки цьому голу збірна Італія встановила унікальне досягнення. Адже вперше в історіях чемпіонатів Європи на турнірах відзначилися і батько, і син.

Відео голу Федеріко К'єзи

Енріко К'єза, батько Федеріко, забивав за збірну Італії на Євро-1996. Він забив гол у ворота збірної Чехії. Але для перемоги "скуадра адзурри" цього голу не вистарчило. Команда програла, і не зуміла вийти з групи.

Тож батько та син К'єзи стали першими в історії, які забивали голи на чемпіонатах Європи.