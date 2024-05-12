Легионер начал игру в запасе гостей и появился на поле лишь на 67-й минуте вместо Кори Бэйрда. Счет в матче Коламбус Крю – Цинциннати был мировым 0:0, пишет 24 Канал.

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Забил уже в своем первом матче

Кевину понадобилось менее 10 минут, чтобы открыть счет в игре. На 74-й минуте Келси головой замкнул передачу на дальнюю штангу и вывел гостей вперед 0:1. Венесуэльский нападающий размочил свой показатель голов в новой команде.

Видео дебютного гола Келси за Цинциннати

Уже через две минуты Цинциннати удвоил свое преимущество 0:2. Голом отметился Акоста. Хозяев хватило лишь на то, чтобы сократить отставание до минимума 1:2.

Цинциннати с дебютным голом новичка победило на выезде Коламбус Крю.

Благодаря этой победе клуб Келси набрал уже 24 балла после 12-ти сыгранных матчей. Цинциннати идет вторым, отставая от лидера, которым является Интер Майами, лишь на 3 очка. Правда, команда Лионеля Месси уже провела свой поединок 13-го тура американской МЛС.

Отметим, что лишь 23 апреля Цинциннати арендовало Келси у Шахтера. Сотрудничество рассчитано до конца 2024-го года. У американского клуба прописана опция выкупа соглашения футболиста из Венесуэлы.

Интересно, что 11 мая Шахтер, которому принадлежит контракт футболиста, минимально обыграл Динамо в украинском Классическом 1:0. Благодаря этой победе "горняки" досрочно стали чемпионами Украины-2023/2024.