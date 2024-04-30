Донецкий Шахтер официально объявил об уходе Кевина Келси в американский Цинциннати. 19-летний венесуэлец будет выступать за клуб МЛС на правах аренды.

Читайте также Бывший ассистент может подсидеть тренера: коуча Шахтера сватают в другой клуб

Кевин Келси покинул Шахтер

Арендное соглашение рассчитано до конца 2024 года. Зато контракт Кевина Келси с Шахтером действует до конца 2027 года.

Келси перешел в Шахтер в январе 2023 года из уругвайского Бостон Ривер за 1 миллион евро. За "горняков" он успел провести 37 матчей во всех турнирах, забив 9 голов и отдав 3 результативные передачи.

Важно. Цинциннати имеет право выкупа игрока. Была неофициальная информация, что аренда обойдется американскому клубу в 800 тысяч долларов, а стоимость выкупа составляет 7 миллионов долларов.

Ранее сообщалось, что 19-летний венесуэлец не только потерял место в первой команде Шахтера, но и хочет покинуть Украину из-за ситуации с полномасштабной войной.