Донецький Шахтар офіційно оголосив про відхід Кевіна Келсі до американського Цинциннаті. 19-річний венесуелець виступатиме за клуб МЛС на правах оренди.
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Кевін Келсі залишив Шахтар
Орендна угода розрахована до кінця 2024 року. Натомість контракт Кевіна Келсі з Шахтарем чинний до кінця 2027 року.
Келсі перейшов у Шахтар у січні 2023 року з уругвайського Бостон Рівер за 1 мільйон євро. За "гірників" він встиг провести 37 матчів у всіх турнірах, забивши 9 голів та віддавши 3 результативні передачі.
Раніше повідомлялося, що 19-річний венесуелець не лише втратив місце у першій команді Шахтаря, а й хоче залишити Україну через ситуацію з повномасштабною війною.