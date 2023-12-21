Полная толерантность от украинца: как Лунин отреагировал на свое возвращение в запас Реала

В четверг, 21 декабря, Реал проведет матч 18-го тура испанской Ла Лиги-2023/2024. "Сливочные" будут гостить на поле Алавеса.

В преддверии поединка главный тренер Реала Карло Анчелотти анонсировал возврат в ворота Кепы. Андрей Лунин начнет матч со скамейки запасных.

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Реакция украинского голкипера на выход Кепы

Хотя до этого в СМИ была информация, что итальянский наставник "сливочных" не планирует возвращать украинца в запас и больше не будет делать ставку на любимца Кепу. Однако риторика Анчелотти меняется ежесекундно.

После чего в прессе появилась реакция украинского голкипера, прокомментировавшего свое возвращение "на банке". Лунин очень толерантно ответил на решение главного тренера.

Кепа Аррисабалага – отличный товарищ по команде и отличный вратарь,

– сказал Андрей.

Отметим, что Реал подходит к ближайшему поединку в статусе второй команды Ла Лиги сезона-2023/2024. Поэтому "Королевскому клубу" нужно только побеждать, чтобы хотя бы временно отнять у Жироны лидерскую позицию. Сейчас "сливочные" уступают клубу Довбика и Цыганкова только двумя баллами.

Будущий соперник "галактикос" идет 15-м (16 очков).

Матч Алавес-Реал начнется 21 декабря в 22:30 (по Киеву).

Для Кепы следующий поединок будет 15-м в футболке мадридского коллектива. Это будет вторая игра после возобновления испанца от травмы. Ранее были слухи, что в Реале уже определились с будущим арендованного у Челси голкипера.

Вероятно, что "Королевский клуб" не будет выкупать контракт Кепы у "синих". А ведь арендное соглашение с испанским вратарем рассчитано лишь до конца текущего сезона-2023/2024. Напомним, что Реал арендовал Кепу после того, как Тибо Куртуа порвал "кресты".

Лунин в этом сезоне провел уже 9 поединков (4 из них – "сухие"), в которых пропустил 6 голов.