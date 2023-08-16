"Не будет он вторым": жена Лунина отреагировала на сомнения фанатов Реала после аренды Кепы

У футбольного сообщества недавно появилась новая тема для обсуждения. Теперь все обдумывая, сможет ли Андрей Лунин полностью использовать, возможно, свой последний шанс в Реале на фоне ужасной травмы Тибо Куртуа.

На одной из тренировок мадридского клуба произошла неприятность – первый номер команды Тибо Куртуа получил травму. Медицинское обследование подтвердило самые плохие прогнозы – разрыв передней крестообразной связки левого колена.

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Семья верит в светлое будущее Лунина в Реале

Это самая неприятная травма для спортсмена. Из-за которой бельгиец теперь пропустит большую часть сезона-2023/2024. Это очередной шанс для нашего Андрея Лунина, который мог покинуть Реал как раз летом 2023-го. Что не происходит, то только к лучшему.

Мадридский клуб мгновенно отреагировал на повреждение Куртуа и оформил аренду голкипера лондонского Челси Кепы Аррисабалаги, которая рассчитана на один сезон. Это серьезный конкурент для украинского стража ворот "сливочных".

Сразу после подписания в СМИ заговорили, что шансы Лунина на звание первого номера команды значительно снизились.

Однако иначе думают родные Лунина. В частности, жена украинского футболиста в своем инстаграмме ответила на вопрос: "С подписанием Кепы Андрей снова будет вторым?".

Возлюбленная голкипера сборной Украины верит в своего мужа и его будущее в Реале.

Не будет он вторым. Будет работать, чтобы закрепиться и быть первым вратарем,

– ответила на вопрос Анастасия.



Ответ жены Лунина / Скриншот из инстаграмма Анастасии

Зато оптимизма поклонникам Лунина не добавляют слова новичка Реала Кэпы, верящий, что сможет закрепиться в воротах мадридского клуба

Напомним, что Лунин уже отстоял на ноль в стартовом матче нового сезона Ла Лиги против Атлетик Бильбао, в котором "сливочные" одержали победу 0:2.

Хотя еще в межсезонье были разговоры о конфликте между президентом мадридского клуба Флорентино Пересом и главным тренером Реала Карло Анчелотти.

Первый поддержал украинца, а итальянский тренер выступал за трансфер Лунин летом 2023 года и покупку нового голкипера. Контракт Лунина с "Королевским клубом" заканчивается по окончании сезона-2023/2024.

Интересно, кто будет защищать ворота Реала в следующем матче против Альмерии? Узнаем 19 августа в 20:30, когда прозвучит стартовый свисток судьи.