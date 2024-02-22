Мадридський клуб орендував Кепу у лондонського Челсі до кінця цього сезону-2023/2024. Такий трансфер Реал здійснив після серйозної травми Тібо Куртуа, який порвав "хрести".

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Кепу не влаштовує відсутність ігрової практики

Одразу після переїзду Кепа отримував багато ігрової практики та витіснив Луніна зі старту. У футболці іспанського гранда 29-річний голкіпер провів 18 матчів, у яких пропустив 18 голів та відіграв 7 поєдинків на нуль. Однак потім отримав невелику травму, яка стала ключовою для його українського конкурента.

Андрій зробив усе, аби переконати головного тренера Реала Карло Анчелотті у своєму професіоналізмі. Луніну вдалось зняти із італійського спеціаліста "рожеві окуляри" довіри до орендованого воротаря Челсі.

Український голкіпер приємно здивував своєю грою та здобув прихильність уболівальників та своїх зіркових одноклубників, які неодноразово ставали на захист Луніна перед Анчелотті.

У поточному сезоні-2023/2024 Лунін провів вже 18 поєдинків, у яких 14 разів виймав м'яч із сітки своїх володінь. Ще у 8-ми матчах Андрій залишив свої ворота "на замку".

Натомість востаннє Кепа захищав володіння Реала ще 21 січня у матчі Ла Ліги проти Альмерії. Та гра закінчилась домашньою перемогою мадридців 3:2.

Така відсутність ігрової практики, аж ніяк, не влаштовує Кепу. Іспанець став ініціатором розмови із головним наставником "вершкових". Голкіпер лише запевнив, що перебуває у хорошій формі та готовий конкурувати із Луніним.

Я в команді не для того, щоб створювати погану атмосферу, навпаки, я поважаю рішення тренерського штабу,

– заявив Кепа у розмові з Анчелотті.

Нагадаємо, що раніше Анчелотті хотів переконати керівництво Реала, аби по закінченню цього сезону клуб викупив у Челсі Кепу. Однак тепер думки головного коуча "вершкових" змінились, іспанець повернеться у Лондон.