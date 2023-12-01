Выбор сделан: Анчелотти назвал вратаря, который сыграет за Реал в следующем матче Ла Лиги

В субботу, 2 декабря, мадридский Реал сыграет матч 15 тура чемпионата Испании. Соперником "сливочных" будет Гранада, занимающая предпоследнее место в турнирной таблице Ла Лиги.

В этом поединке Карло Анчелотти анонсировал возвращение в ворота Кепы Аррисабалаги, если тот физически будет готов сыграть после восстановления от травмы. Такие слова возмутили многих игроков Реала, считающих, что итальянец несправедливо относится к украинскому голкиперу Андрею Лунину на фоне его успешных выступлений в последних матчах.

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Лунин получил шанс продемонстрировать свое качество

Накануне встречи с Гранадой главный тренер "королевского клуба" объявил свой выбор по вратарской позиции. Несмотря на то, что испанец уже готов вернуться на поле и полноценно тренируется, место в основном составе достанется Андрею Лунину.

Кепа готов сыграть завтра. Я поговорю с ним позже, но он получил зеленый свет от врачей. Завтра сыграет Лунин, а Кепа будет готов к Бетису,

– сказал Анчелотти.

Напомним, что по итогам прошедшего тура Андрей Лунин попал в команду недели в Ла Лиге. Также он возглавляет рейтинг чемпионата по самому высокому проценту сейвов среди вратарей, сыгравших более одного матча.

. Поединок мадридского Реала против Гранады 2 декабря начнется в 19.30, выездная встреча с Бетисом состоится 9 декабря, начало в 17:15 по Киеву.