Забарный получил звездного одноклубника, не выдержавшего конкуренции с Луниным в Реале

Кепа Аррисабалага стал игроком английского Борнмута. Он будет выступать за клуб на правах аренды.

ФК Борнмут объявил о подписании Кэпы Аррисабалаги. Он был арендован у Челси на один сезон.

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Кепа в Борнмуте

Голкипер проведет сезон-2024/2025 в одной команде с Забарным на правах аренды.

До этого Кепа был арендован Реалом, однако проиграл конкуренцию Андрею Лунину за место в основе и в конце сезона вернулся к "пенсионерам".

Презентация Кэпы в Борнмуте: смотрите видео

Справка. В сезоне-2023/2024 Кепа Аррисабалага сыграл 20 матчей за Реал, у которых пропустил 18 мячей и 9 раз отстоял на ноль.

Отметим, что голкипер состоит в составе Челси с 2018 года.