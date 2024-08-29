ФК Борнмут оголосив про підписання Кепи Аррісабалаги. Він був орендований у Челсі на один сезон.

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Кепа в Борнмуті

Голкіпер проведе сезон-2024/2025 в одній команді з Забарним на правах оренди.

До цього Кепа був орендований Реалом, однак програв конкуренцію Андрію Луніну за місце в основі і наприкінці сезону повернувся до "пенсіонерів".

Презентація Кепи у Борнмуті: дивіться відео

Довідка. У сезоні-2023/2024 Кепа Аррісабалага зіграв 20 матчів за Реал, у яких пропустив 18 м'ячів та 9 разів відстояв на нуль.

Відзначимо, що голкіпер перебуває у складі Челсі з 2018 року.