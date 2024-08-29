В последнем матче "синих" в АПЛ против Вулвергемпотона он вышел в основном составе, однако был заменен уже в перерыве. Энцо Мареска после поединка заявил, что был недоволен игрой Михаила на мяче.

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Галлас о выступлениях Мудрика

Своим мнением по поводу украинского футболиста поделился двукратный чемпион АПЛ в составе Челси Уильям Галлас. По словам бывшего футболиста, Мудрик должен провести работу над собой и это может вывести его на новый уровень, которого все ожидают, пишет 24 Канал со ссылкой на фанатский сайт Челси.

"Он не выглядит счастливым сейчас. Ему нужно постараться выбросить из головы весь мусор., когда он идет на тренировку и на матчи. Я бы сказал о нем только одно: он очень взрывной и опасный, просто ему нужно тренировать свои движения. Его последний пас нуждается в доработке и принятии решения в целом.

Он может улучшить это, но ему просто нужно усердно работать. Все были разочарованы его прошлым сезоном. я думал, что он станет гораздо лучше, но он не стал, но я еще не отчаялся", – сказал француз.

Справка. В сезоне-2024/2025 Михаил Мудрик провел два матча в составе "синих", результативными действиями пока не отмечалось.

Отметим, что в следующем поединке Челси будет встречаться с Серветтом в Лиге конференций. Игра состоится 29 августа и начнется в 21.30.