Украинский боксер Александр Усик признался, кем видит себя через 10 лет. Спортсмен не планирует покидать бокс.

У Александра Усика спросили, кем он видит себя через десять лет. Украинский боксер дал довольно интересный ответ на этот вопрос.

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Кем Александр Усик видит себя через десять лет

Спортсмен ответил, что точно не планирует покидать бокс.

Буду Усиком Александром Александровичем. И все. Бокс я не оставлю, он всегда будет со мной. Я буду работать в боксе, буду помогать боксу. Это часть моей жизни. Может, стану президентом Федерации бокса Украины, поработаю там, потом пойду министром спорта. Буду заниматься бизнесом и спортом,

– рассказал Усик.

Интересно. Александр Усик ответил также на вопрос, хотел бы он стать президентом, отметив, что ему это не интересно.

Напомним, что 21 декабря 2024 года состоится бой-реванш между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.