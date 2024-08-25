В Олександра Усика запитали, ким він бачить себе через десять років. Український боксер дав доволі цікаву відповідь на це питання.

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Ким Олександр Усик бачить себе через десять років

Спортсмен відповів, що точно не планує покидати бокс.

Буду Усиком Олександром Олександровичем. І все. Бокс я не залишу, він завжди буде зі мною. Я працюватиму в боксі, допомагатиму боксу. Це частина мого життя. Може, стану президентом Федерації боксу України, попрацюю там, потім піду міністром спорту. Буду займатися бізнесом і спортом,

– розповів Усик.

Цікаво. Олександр Усик відповів також на питання, чи хотів би він стати президентом, зазначивши, що йому це не цікаво.

Нагадаємо, що 21 грудня 2024 року відбудеться бій-реванш між Олександром Усиком і Тайсоном Ф'юрі.