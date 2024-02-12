В жутком ДТП погиб рекордсмен мира по марафону Келвин Киптум

11 февраля в ДТП погибли рекордсмен мира по марафону Келвин Киптум, а также его руандийский тренер Гарвей Хакизимана. Известно, что произошло это в районе Каптагат на дороге Элгейо Мараквет-Рейвин.

Как отмечают журналисты, авария произошла вечером 11 февраля в 23:00. Об этом им сообщил начальник полиции Эльгейо Мараквет Питер Мулинг.

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Марафонец был за рулем

Известно, что в этот жуткий вечер Киптум был за рулем Toyota Premio. Вместе с ним в машине были двое пассажиров – Гарвей и женщина. Последнюю идентифицировали как Шарон Косгей, которая направлялась в Эльдорет.

По имеющейся информации, Шарон получила серьезные травмы и ее срочно доставили в больницу ипподрома, чтобы оказать медицинскую помощь. А вот тела спортсмена и его тренера доставили в морг больницы ипподрома.

Сам автомобиль был сильно поврежден. Его отбуксировали в полицейский участок Каптагат.

Это была авария по вине водителя, где Келвин Киптум, мировой рекордсмен по марафону, ехал на своем автомобиле с двумя пассажирами. Киптум и Хакизимана погибли на месте, а третий человек был доставлен в больницу ипподрома в Эльдорете,

– известил начальник округа.

Питер Мулинг заметил, что Киптум не справился с управлением. Вследствие этого он съехал с дороги. Машина врезалась в дерево, после чего упала в кювет примерно в 60 метрах от него.

У Киптума были грандиозные планы