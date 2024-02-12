В жутком ДТП погиб рекордсмен мира по марафону Келвин Киптум
Источник:Nation Africa
11 февраля в ДТП погибли рекордсмен мира по марафону Келвин Киптум, а также его руандийский тренер Гарвей Хакизимана. Известно, что произошло это в районе Каптагат на дороге Элгейо Мараквет-Рейвин.
Как отмечают журналисты, авария произошла вечером 11 февраля в 23:00. Об этом им сообщил начальник полиции Эльгейо Мараквет Питер Мулинг.
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Марафонец был за рулем
Известно, что в этот жуткий вечер Киптум был за рулем Toyota Premio. Вместе с ним в машине были двое пассажиров – Гарвей и женщина. Последнюю идентифицировали как Шарон Косгей, которая направлялась в Эльдорет.
По имеющейся информации, Шарон получила серьезные травмы и ее срочно доставили в больницу ипподрома, чтобы оказать медицинскую помощь. А вот тела спортсмена и его тренера доставили в морг больницы ипподрома.
Сам автомобиль был сильно поврежден. Его отбуксировали в полицейский участок Каптагат.
Это была авария по вине водителя, где Келвин Киптум, мировой рекордсмен по марафону, ехал на своем автомобиле с двумя пассажирами. Киптум и Хакизимана погибли на месте, а третий человек был доставлен в больницу ипподрома в Эльдорете,
– известил начальник округа.
Питер Мулинг заметил, что Киптум не справился с управлением. Вследствие этого он съехал с дороги. Машина врезалась в дерево, после чего упала в кювет примерно в 60 метрах от него.
У Киптума были грандиозные планы
- Киптум, чей марафонский рекорд в 2 часа и 35 секунд подтвердили только на прошлой неделе Всемирной федерацией легкой атлетики, планировал пробежать его за два часа во время Роттердамского марафона 14 апреля 2024 года.
- Также известно, что Киптум входил в состав кенийской команды, отобранной для участия в Олимпийских играх 2024 года, которые пройдут в Париже.