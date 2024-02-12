Як зазначають журналісти, аварія сталася ввечері 11 лютого об 23:00. Про це їм повідомив начальник поліції Ельгейо Мараквет Пітер Мулінг.

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Марафонець був за кермом

Відомо, що у цей моторошний вечір Кіптум був за кермом Toyota Premio. Разом із ним в авто були двоє пасажирів – Гарвей і жінка. Останню ідентифікували як Шарон Косгей, котра прямувала до Ельдорету.

За наявною інформацією, Шарон зазнала серйозних травм і її терміново доставили до лікарні іподрому, щоб надати медичну допомогу. А от тіла спортсмена та його тренера доправили до моргу лікарні іподрому.

Сам автомобіль був сильно пошкоджений. Його відбуксирували до поліцейського відділку Каптагат.

Це була аварія з вини водія, де Келвін Кіптум, світовий рекордсмен з марафону, їхав на своєму автомобілі з двома пасажирами. Кіптум і Хакізімана загинули на місці, а третя людина була доставлена до лікарні іподрому в Ельдореті,

– сповістив начальник округу.

Пітер Мулінг зауважив, що Кіптум не впорався з керуванням. Внаслідок цього він з'їхав з дороги. Автівка врізалася в дерево, після чого впала у кювет приблизно за 60 метрів від нього.

У Кіптума були грандіозні плани