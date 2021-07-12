Кьеллини грубо схватил Сака за футболку: фото с матча Евро-2020 сразу стало мемом

Капитан сборной Италии Джорджо Кьеллини в финале Евро-2020 довольно грубо сыграл против соперника. Он не успевал за Букайо Сака, поэтому схватил его за футболку, завалив на газон. Фото этого момента сразу стало мемом.

Сам фол оказался довольно грубым, ведь Кьеллини схватил соперника за воротник футболки. Сака от этого не устоял на ногах, упав на газон. А защитник получил лишь желтую карточку за этот фол.

Видео фола Кьеллини на Сака

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Соцсети же сразу решили использовать фотографию этого момента для мемов. И не сдерживали себя.

Не обошлось и без того, чтобы обыграть этот момент как произведение искусства.

А также как момент из мультфильма. Или сериала "Клан Сопрано".

Этот момент подошел и к украинским реалиям.