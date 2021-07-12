Сам фол виявився доволі грубим, адже К'єлліні схопив суперника за комір футболки. Сака від цього не встояв на ногах, впавши на газон. А захисник отримав лише жовту картку за цей фол.

Відео фолу К'єлліні на Сака

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Соцмережі ж одразу вирішили використати фотографію цього моменту для мемів. І не стримували себе.

Не обійшлося і без того, щоб обіграти цей момент як витвір мистецтва.

А також як момент з мультфільму. Чи серіалу "Клан Сопрано".

Цей момент підійшов і до українських реалій.