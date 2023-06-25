Кейт Миддлтон в мини-юбке поиграла в теннис с легендарным Роджером Федерером: видео

Принцесса Уэльская посетила корты Уимблдона вместе с восьмикратным победителем травяного Grand Slam. Кейт приняла участие в съемках документального фильма.

В прошлом году легенда тенниса Роджер Федерер решил завершить карьеру в возрасте 41 года. Несмотря на это, швейцарец остается частью теннисного сообщества и проводит выставочные поединки.

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На этот раз Роджер приглашен на Уимблдон почетным гостем. Вдобавок к этому швейцарец принял участие в съемке документального о работе болбоев и болгерл на травяном турнире Grand Slam.

Вместе с Федерером участие в ленте приняла и принцесса Уэльска Кейт Миддлтон, супруга принца Уильяма. Женщина сыграла в теннис с Роджером на корте №3, где 20 лет назад швейцарец стартовал на первом победном Уимблдоне.

Видео тренировки Федерер и Миддлтон:

Также обе главные звезды фильма пообщались с болбоями и болгерлами, а также попробовали себя в их роли. Напомним, что Федерер является рекордсменом по количеству побед на Уимблдоне – 8 раз.

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Всего за свою карьеру Роджер выиграл 103 различных турнира, в том числе 20 – на турнирах Grand Slam. Больше всего на самых престижных теннисных турнирах торжествовали только Рафаэль Надаль (22) и Новак Джокович (23).

. В этом году Уимблдон пройдет с 3 по 16 июля. Защищать чемпионский трофей будет Новак Джокович, в прошлом году одолевший в финале Ника Киреса.