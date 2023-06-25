Минулого року легенда тенісу Роджер Федерер вирішив завершити кар'єру у віці 41 року. Попри це швейцарець залишається частиною тенісної спільноти та проводить виставкові поєдинки.

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Цього разу Роджер запрошений на Вімблдон почесним гостем. На додачу до цього швейцарець взяв участь у зйомці документального про роботу болбоїв та болгерл на трав'яному турнірі Grand Slam.

Разом із Федерером участь у стрічці взяла і принцеса Уельська Кейт Міддлтон, дружина принца Вільяма. Жінка зіграла в теніс із Роджером на корті №3, де 20 років тому швейцарець стартував на першому переможному Вімблдоні.

Відео тренування Федерер та Міддлтон:

Також обидві головні зірки фільму поспілкувались із болбоями та болгерлами, а також спробували себе в їх ролі. Нагадаємо, що Федерер є рекордсменом за кількістю перемог на Вімблдоні – 8 разів.

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Загалом за свою кар'єру Роджер виграв аж 103 різних турніри, в тому числі 20 – на турнірах Grand Slam. Більше на найпрестижніших тенісних турнірах тріумфували лише Рафаель Надаль (22) та Новак Джокович (23).

Варто знати. Цього року Вімблдон пройде з 3 по 16 липня. Захищати чемпіонський трофей буде Новак Джокович, який минулого року здолав у фіналі Ніка Кірьоса.