Капитан сборной Англии побил два исторических рекорда на Евро-2024: какие достижения ему покорились

В среду, 10 июля, состоялся второй полуфинал чемпионата Европы по футболу. В нем встречались сборные Англии и Нидерландов.

Команда Гарета Саутгейта второй раз подряд вышла в финал континентального первенства. Она одержала волевую победу со счетом 2:1.

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Исторический гол Кейна

Один из голов в составе "трех львов" забил капитан команды Харри Кейн. Он заработал пенальти, который самостоятельно и реализовал, переиграв голкипера Барта Вербрюггена идеальным ударом с 11-метровой отметки.

Для Кейна этот забитый мяч стал особенным. Он побил сразу два исторических рекорда.

Гол в ворота Нидерландов стал шестым для английского форварда в плей-офф чемпионатов Европы. Он опередил Антуана Гризманна и отныне является новым абсолютным единоличным рекордсменом турнира.

Также это взятие ворот вывело Харри Кейна на первое место среди бомбардиров в плей-офф крупных международных турниров (чемпионаты Европы и мира) – 9 голов. Ранее он делил лидерство с Гердом Мюллером, Мирославом Клозе, Антуаном Гризманном и Килианом Мбаппе (по 8 мячей).

. Капитан сборной Англии является одним из лидеров бомбардирской гонки на Евро-2024. Он забил три мяча, столько же в активе имеют: Коди Гакпо (Нидерланды), Жорж Микаутадзе (Грузия), Джамал Мусиала (Германия), Иван Шранц (Словакия) и Дани Ольмо (Испания).

Напомним, что в финале Евро-2024 сборная Англии встретится с Испанией. Матч состоится в Берлине 14 июля. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.