Судейская ошибка, – украинский дзюдоист не согласен со своей дисквалификацией на Олимпиаде

Украинский дзюдоист Кеджау Ньябали прокомментировал свою дисквалификацию в 1/8 финала Олимпиады. Спортсмен убежден, что его сняли с поединка несправедливо.

"Не считаю, что совершил ошибку"

В то же время он отметил, что не нарушал никаких правил и не согласен с решением рефери. По его словам, в болевом приеме на локоть не было ничего кроме боли.

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Не считаю, что совершил какую-то ошибку. Сделал обычный прием, не делал никакого "залома" на локоть, я шел на плечо. Не понимаю. Он просто закричал, и мне кажется, что это сыграло на судей. Что я ему делал болевой со стойки. Но я не делал ничего такого, делал обычный подхват. Не согласен с решением судей. Так заканчивать соревнования. Плакать будем дома, уже все,

– сказал дзюдоист.

Кеджау Ньябали добавил, что его тренер также не согласился с решениями судей, но считает, что не стоило идти на такой риск в схватке.

Тренер сказал, что ничего не было

"Реакция тренера? Что там ничего не было. Это был риск, не надо было рисковать. Я не видел в этом риск, а лишь обычный прием и атаку, на которой потом можно схлопотать замечание сопернику", – заметил спортсмен.

Мне кажется, что это судейская ошибка, но надо посмотреть, может сейчас я так говорю, потому что не видел. Посмотрю – скажу. Очень обидно так заканчивать этот турнир. Не хочу оправдываться. К сожалению, я проиграл. Просто я не проиграл, не понимаю. Возможно, судьи правы, а я пытаюсь оправдываться. Проиграл – так проиграл, подняли руку не мою. Мне очень обидно,

– добавил атлет.