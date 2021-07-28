"Не вважаю, що зробив помилку"

Водночас він зазначив, що не порушував жодних правил і не згоден з рішенням рефері. За його словами, у больовому прийомі на лікоть не було нічого кримінального.

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Не вважаю, що зробив якусь помилку. Зробив звичайний прийом, не робив ніякого "залому" на лікоть, я йшов на плече. Не розумію. Він просто закричав, і мені здається, що це зіграло на суддів. Що я йому робив больовий зі стійки. Але я не робив нічого такого, робив звичайний підхват. Не згоден з рішенням суддів. Так закінчувати змагання. Плакати будемо вдома, вже все,

– сказав дзюдоїст.

Кеджау Ньябалі додав, що його тренер також не погодився з рішеннями суддів, але вважає, що не варто було йти на такий ризик у сутичці.

Тренер зазначив, що нічого не було

"Реакція тренера? Що там нічого не було. Це був ризик, не треба було ризикувати. Я не бачив у цьому ризику, а лише звичайний прийом і атаку, на котрій потім можна заробити зауваження супернику", – зауважив спортсмен.

Мені здається, що це суддівська помилка, але треба передивитися, може зараз я так кажу, тому що не бачив. Подивлюся – скажу. Дуже прикро так закінчувати цей турнір. Не хочу виправдовуватися. На жаль, я програв. Просто я не програв, не розумію. Можливо, судді мають рацію, а я намагаюся виправдовуватися. Програв – так програв, підняли руку не мою. Мені дуже прикро,

– додав атлет.

Нагадаємо! 24 липня 20-річна дзюдоїстка Дарія Білодід здобула "бронзу" Олімпійських ігор. Її нагорода стала першою для України у Токіо та дебютною в кар'єрі українки.