Реакция на казнь воина ВСУ: Эстония призвала МОК не допускать Россию к Олимпиаде
Источник:твиттер Урмас Рейнсалу
Цивилизованный мир реагирует на видео казни украинского военного, которое обнародовали оккупанты 11 апреля. После чего министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу обратился в Международный олимпийский комитет.
Представитель Эстонии призвал МОК пересмотреть свои планы о возможном возвращении российских и белорусских спортсменов к Олимпийским играм. Ближайшая Олимпиада состоится в 2024 году во французском Париже.
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Эстония обратилась в МОК
Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу отреагировал на казнь оккупантами воина ВСУ на своей странице в твиттере.
В твиттере распространяется видео, на котором россияне отрезают голову украинскому солдату. И в то же время мы буквально говорим о необходимости диалога и соревнуемся друг с другом на Олимпиаде? Что мы здесь делаем?,
– написал Урмас Рейнсалу.
Отметим, что Международный олимпийский комитет пытается вернуть Россию и Беларусь на спортивную арену. МОК призвал возвращать россиян и белорусов к международным соревнованиям. Речь идет о нейтральном статусе. На это уже повелось несколько федераций: борьбы, фехтования, настольного тенниса, тхэквондо и плавания. В боксе и теннисе тоже продолжают выступать представители стран-агрессоров.
Однако украинская реакция была следующей. Правительство приняло решение бойкотировать соревнования, где будут выступать россияне или белорусы. Украинские спортсмены не в восторге от такого решения. Ведь нужно побеждать врага на спортивном фронте, а не отсиживаться дома.
Редакция сайта 24 Канала эксклюзивно пообщалась с замминистра Матвеем Бидным по поводу бойкота для украинских спортсменов.
Кратко о казни военного ВСУ
- Вечером 11 апреля появилось видео казни украинского военнопленного. Оккупанты выложили ролик, как еще живому нашему защитнику ножом отрезали голову. Этот безжалостный процесс россияне сопровождали комментариями, которые даже не укладываются в голове: "работаем, братия", "ты что никогда голову не отрубал".
- Захватчики на камеру показали отрезанную голову украинца.
- CCN нашел еще один ролик, где россияне отрезают голову еще двум украинским военным. Вероятно, зверства произошли вблизи адского места на передовой – Бахмута.
- Владимир Зеленский и другие украинские чиновники отреагировали на зверства окупантов. В Украине заверили, что российские преступники будут отвечать перед законом.
- СБУ сообщила, что начала досудебное расследование по этому военному преступлению.