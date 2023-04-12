Реакция на казнь воина ВСУ: Эстония призвала МОК не допускать Россию к Олимпиаде

Цивилизованный мир реагирует на видео казни украинского военного, которое обнародовали оккупанты 11 апреля. После чего министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу обратился в Международный олимпийский комитет.

Представитель Эстонии призвал МОК пересмотреть свои планы о возможном возвращении российских и белорусских спортсменов к Олимпийским играм. Ближайшая Олимпиада состоится в 2024 году во французском Париже.

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Эстония обратилась в МОК

Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу отреагировал на казнь оккупантами воина ВСУ на своей странице в твиттере.

В твиттере распространяется видео, на котором россияне отрезают голову украинскому солдату. И в то же время мы буквально говорим о необходимости диалога и соревнуемся друг с другом на Олимпиаде? Что мы здесь делаем?,

– написал Урмас Рейнсалу.

Отметим, что Международный олимпийский комитет пытается вернуть Россию и Беларусь на спортивную арену. МОК призвал возвращать россиян и белорусов к международным соревнованиям. Речь идет о нейтральном статусе. На это уже повелось несколько федераций: борьбы, фехтования, настольного тенниса, тхэквондо и плавания. В боксе и теннисе тоже продолжают выступать представители стран-агрессоров.

Однако украинская реакция была следующей. Правительство приняло решение бойкотировать соревнования, где будут выступать россияне или белорусы. Украинские спортсмены не в восторге от такого решения. Ведь нужно побеждать врага на спортивном фронте, а не отсиживаться дома.

Редакция сайта 24 Канала эксклюзивно пообщалась с замминистра Матвеем Бидным по поводу бойкота для украинских спортсменов.

Кратко о казни военного ВСУ