На днях интернет всколыхнуло жестокое видео казни украинского военнопленного. Террористы выложили ролик, как защитнику Украины ножом отрезали голову.

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Ролик шокировал мировое сообщество. Многие украинские спортсмены высказались по этому позорному поступку. Резко на варварские действия россиян отреагировал бывший футболист сборной Украины Роман Зозуля.

Просто боль и злоба. Хочу сказать только одно – это не люди. Это даже не подонки. Это мусор. Весь народ этой нации, кто до сих пор поддерживает войну – мусор. Их нельзя жалеть. Это видео не может сломить нас. Оно только сплачивает и сгенерирует еще больше ярости и гнева. Теперь наши воины будут уничтожать вас еще больше. Без сожаления, без лишних мыслей – уничтожать. А народу нужно перевести свою ярость в донаты. Еще больше помогать нашей армии. Ублюдки, вас даже в аду будут черти пытать так, как еще никого не пытали. Друзья, сплачиваемся и донатим на победу, на месть,

– написал эксигровец Динамо и Днепра в телеграмме.

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Что известно о казни военного ВСУ