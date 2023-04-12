На днях интернет всколыхнуло жестокое видео казни украинского военнопленного. Террористы выложили ролик, как защитнику Украины ножом отрезали голову.
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Ролик шокировал мировое сообщество. Многие украинские спортсмены высказались по этому позорному поступку. Резко на варварские действия россиян отреагировал бывший футболист сборной Украины Роман Зозуля.
Просто боль и злоба. Хочу сказать только одно – это не люди. Это даже не подонки. Это мусор. Весь народ этой нации, кто до сих пор поддерживает войну – мусор. Их нельзя жалеть. Это видео не может сломить нас. Оно только сплачивает и сгенерирует еще больше ярости и гнева. Теперь наши воины будут уничтожать вас еще больше. Без сожаления, без лишних мыслей – уничтожать. А народу нужно перевести свою ярость в донаты. Еще больше помогать нашей армии. Ублюдки, вас даже в аду будут черти пытать так, как еще никого не пытали. Друзья, сплачиваемся и донатим на победу, на месть,
– написал эксигровец Динамо и Днепра в телеграмме.
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Что известно о казни военного ВСУ
- В одном из пропагандистских телеграмм-каналов появилось видео казни украинского военнопленного. оккупанты выложили ролик, как еще живому нашему защитнику ножом отрезали голову.
- Этот безжалостный процесс россияне сопровождали комментариями, которые трудно осознать: "работаем, братия", "ты что, никогда голову не отрубал" и т.д.
- Захватчики на камеру показали отрезанную голову украинца.
- CCN нашел еще один ролик, где россияне отрезают голову еще двум украинским военным. Вероятно, зверства произошли вблизи адского места на передовой – Бахмута.
- Владимир Зеленский и другие украинские чиновники отреагировали на зверства окупантов. В Украине заверили, что российские преступники будут отвечать перед законом.
- СБУ сообщила, что начала досудебное расследование по этому военному преступлению.