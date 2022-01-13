Куата Хамитова задержали 11 января, когда он находился дома. К нему пришли десять бойцов ОМОНа. После того как ему связали руки, его избили и забрали в полицию вместе с отцом. Там его удерживали около шести часов и избивали.
Сам боец заявил, что перед задержанием разговаривал с работниками КНБ. И они условились встретиться. И когда он был дома и готовился к этой встрече, к нему и пришли спецназовцы.
При этом правоохранители во время избиения обвиняли Хамитова в том, что из-за него погибли полицейские во время акций протеста.
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После этого его отпустили домой, так и не предъявив никаких обвинений.
"Я планировал еще лет пять выступать, продолжать карьеру, прославлять страну… Но поскольку вся эта ситуация произошла не без участия правоохранительных органов, я решил завершить карьеру. Я официально завершаю свою спортивную карьеру. Для меня начинается новая карьера, новая глава в моей жизни", – заявил Куат Хамитов.
Протесты в Казахстане: что известно
- Масштабные протесты разгорелись в Казахстане 3 января 2022 года. Первой причиной стало повышение стоимости газа вдвое.
- Однако после того, как власти выполнили требования – митингующие не разошлись. У них появились политические требования – в частности, свержение влияния первого президента Нурсултана Назарбаева и борьба с коррупцией.
- Из-за протестов в стране отсутствовал доступ к интернету, а иногда и мобильная связь. Также были случаи мародерства. На всей территории Казахстана президент Касым-Жомарт Токаев объявил режим чрезвычайного положения.
- Не все казахские военные соглашались на подавление акций протеста. Поэтому Токаев обратился к странам Организации Договора о коллективной безопасности – России, Беларуси, Армении, Кыргызстану и Таджикистану за помощью. Так называемые "миротворцы" участвовали в зачистках, в частности, в аэропорту города Алматы.
- В Кремле заявили, что всего в Казахстан отправили 2030 иностранных "миротворцев".
- 11 января появилась информация, что основная миссия миротворческих сил стран Организации Договора о коллективной безопасности в Казахстане завершена. 13 января стартовал поэтапный вывод объединенного миротворческого контингента ОДКБ. Он продлится 10 дней.
- Во время протестов задержали около 8 тысяч человек. Жертвами стали не менее 164 человек, среди которых 3 – дети.