Куата Хамитова задержали 11 января, когда он находился дома. К нему пришли десять бойцов ОМОНа. После того как ему связали руки, его избили и забрали в полицию вместе с отцом. Там его удерживали около шести часов и избивали.

Сам боец ​​заявил, что перед задержанием разговаривал с работниками КНБ. И они условились встретиться. И когда он был дома и готовился к этой встрече, к нему и пришли спецназовцы.

При этом правоохранители во время избиения обвиняли Хамитова в том, что из-за него погибли полицейские во время акций протеста.

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После этого его отпустили домой, так и не предъявив никаких обвинений.

"Я планировал еще лет пять выступать, продолжать карьеру, прославлять страну… Но поскольку вся эта ситуация произошла не без участия правоохранительных органов, я решил завершить карьеру. Я официально завершаю свою спортивную карьеру. Для меня начинается новая карьера, новая глава в моей жизни", – заявил Куат Хамитов.

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