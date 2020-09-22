В селе Чунджа в Алматинской области Казахстана обрушилась крыша в физкультурно-оздоровительном комплексе. Спорткомплекс только строили и должны были открыть в январе 2021 года.

Фото с места события опубликовало местное издание nege.kz.

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В комментарии местные чиновники уверяют, что обвалился не весь комплекс, а только часть крыши размером 25 на 40 метров. При этом первоначально упала только одна деталь, а только потом часть кровли.

Вид на завалы спорткомплекса в Казахстане / Фото nege.kz

Хотя на фотографиях видно, что площадь обвала значительно больше. А также повреждены стены здания. О пострадавших или погибших не сообщается.

Обвалы спорткомплекса в Казахстане / Фото nege.kz

Чиновники заявляют, что специальная комиссия должна установить все детали этого дела.

Крыша спорткомплекса упала внутрь здания / Фото nege.kz

Строительство спортивно-оздоровительного комплекса в селе Чунджа начали еще в 2019 году. Его должны были закончить к концу 2020 года. На январь 2021 было запланировано открытие. Стоимость строительства оценили в 1,171 миллиарда тенге (2,76 миллиона долларов).