В селі Чунджа в Алматинської області Казахстану обвалився дах у фізкультурно-оздоровчому комплексі. Спорткомплекс лише будували й мали відкрити у січні 2021 року.

Фото з місця події опублікувало місцеве видання nege.kz.

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В коментарі місцеві чиновники запевняють, що обвалився не весь комплекс, а лише частина даху розміром 25 на 40 метрів. При цьому що спочатку впала лише одна деталь, а лише згодом частина покрівлі.



Вид на завали спорткомплексу в Казахстані / Фото nege.kz

Хоча на фотографіях видно, що площа обвалу значно більша. А також пошкоджені стіни будівлі. Про постраждалих чи загиблих не повідомляється.



Обвали спорткомплексу в Казахстані / Фото nege.kz

Чиновники заявляють, що спеціальна комісія повинна встановити усі деталі цієї справи.



Дах спорткомплексу впав всередину будівлі / Фото nege.kz

Будівництво спортивно-оздоровчого комплексу в селі Чунджа розпочали ще у 2019 році. Його мали закінчити до кінця 2020 року. На січень 2021 року було заплановано відкриття. Вартість будівництва оцінили у 1,171 мільярда тенге (2,76 мільйона доларів).