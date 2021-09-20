Осокин набросился с кулаками на своего одноклубника Индюкова в матче с Актобе. Осокин ударил Индюкова кулаком по лицу после пропущенного гола.
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Игра завершилась победой Актобе со счетом – 7:2.
Видео эпизода
- После этого успеха Актобе с девятью очками занимает третье место в турнирной таблице. Торпедо с шестью баллами располагается на шестой позиции. Первую строчку занимают хоккеисты Барыса. В их активе также девять очков, однако у них лучшая разница забитых и пропущенных шайб.
- Участие в турнире принимают 12 команд. Действующий победитель молодежной лиги Казахстана Барыс, который в финальной серии прошлого года оказался сильнее как раз за Торпедо.