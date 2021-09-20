Осокин набросился с кулаками на своего одноклубника Индюкова в матче с Актобе. Осокин ударил Индюкова кулаком по лицу после пропущенного гола.

Смотрите также В России пьяный судья устроил "цирк" на матче детских хоккейных команд: видео

Игра завершилась победой Актобе со счетом – 7:2.

Видео эпизода