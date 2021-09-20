Осокін накинувся з кулаками на свого одноклубника Індюкова в матчі з Актобе. Осокін вдарив Індюкова кулаком по обличчю після пропущеного гола.

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Гра завершилася перемогою Актобе з рахунком – 7:2.

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