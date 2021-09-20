Осокін накинувся з кулаками на свого одноклубника Індюкова в матчі з Актобе. Осокін вдарив Індюкова кулаком по обличчю після пропущеного гола.
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Гра завершилася перемогою Актобе з рахунком – 7:2.
Відео епізоду
- Після цього успіху Актобе з дев'ятьма очками займає третє місце в турнірній таблиці. Торпедо з шістьма балами розташовується на шостій позиції. Першу сходинку займають хокеїсти Барису. В їх активі також дев'ять очок, однак вони мають кращу різницю забитих і пропущених шайб.
- Участь в турнірі беруть 12 команд. Чинним переможцем молодіжної ліги Казахстану є Барис, який у фінальній серії минулого року виявився сильнішим якраз за Торпедо.