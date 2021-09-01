Казахстан примет сборную Украины в городе Нур-Султан на "Астана Арене". Поединок отбора на ЧМ-2022 начнется в 17:00 по киевскому времени.

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Казахстан и Украина сыграют уже шестой очный матч в истории. Что интересно, сборные пересекаются только в отборочных циклах на чемпионаты мира.

До марта 2021 года Украина имела прекрасную статистику – 4 подряд победы. И 31 марта Украина сенсационно не смогла победить казахстанцев в Киеве (1:1).

С идентичным счетом завершились матчи сине-желтых против Франции и Финляндии. Поэтому теперь сборной Украины нужно только побеждать, чтобы сохранять шансы поехать на Мундиаль в Катар.

Предыдущие три матча в отборе украинцы провели под руководством Андрея Шевченко. Но после Евро-2020 он покинул команду. И.о. главного тренера стал Александр Петраков.

Казахстан – Украина: онлайн-трансляция матча отбора ЧМ-2022